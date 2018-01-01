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Новая резиденция рядом со станцией метро и портом, Пирей, Греция

7 7, Греция
от
€280,000
;
7
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О комплексе

Предлагаются квартиры и двухуровневые апартаменты с балконами.

Окончание строительства - 4 квартал 2024 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Автономное газовое отопление
  • Сантехника Grohe
  • Европейская кухня
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в спокойном районе, рядом с набережной, портом и станцией метро.

  • Парк - 3,5 км
  • Порт Пирея - 1,2 км
  • Магазины и рестораны - 200 метров
  • Станция метро - 650 метров
  • Школа - 100 метров
  • Аэропорт - 46 км
  • БОльница - 3,9 км
Местонахождение новостройки
7 7, Греция

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Новая резиденция рядом со станцией метро и портом, Пирей, Греция
7 7, Греция
от
€280,000
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