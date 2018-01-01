Новая резиденция рядом со станцией метро и портом, Пирей, Греция

Предлагаются квартиры с большим балконами, помещениями для хранения и панорамными видами.
Резиденция располагает садом, террасой на крыше и парковкой.
Окончание строительства - 1 квартал 2025 года.
Удобства и оснащение в доме
Бронированная дверь
Видеодомофон
Кухонная мебель
Вытяжка
Автономное отопление
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в спокойном жилом пригороде Афин.
Центр Афин - 8 км
Кифисия - 10 минут езды
Порт Пирея - 17,5 км
Международный аэропорт Афин - 24 км
Автобусная остановка - 250 метров
Станция метро - 800 метров
Предлагаются квартиры с балконами и парковочными местами.
Некоторые апартаменты имеют собственные бассейны.
Окончание строительства - 2024 год.
Удобства и оснащение в доме
Полы с подогревом
Вентиляторы
Дубовые полы
Бронированная дверь
Кондиционеры
Кухонная мебель
Сигнализация
Солнечные панели
Расположение и объекты поблизости
Море - 300 метров
Аэропорт - 25 минут
Предлагаются функциональные апартаменты с большими окнами в резиденции с садом на крыше.
Окончание строительства - 4 квартал 2023 года.
Удобства и оснащение в доме
Солнечный водонагреватель
Сигнализация
Центральная антенна
Бронированная дверь
Светодиодное освещение
Система "умный дом"
Расположение и объекты поблизости
Аптека - 400 метров
Школа - 110 метров
Супермаркет - 600 метров
Роща - 800 метров
Стадион - 1,1 км