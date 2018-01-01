Новая резиденция недалеко от центра Афин, Ахарнес, Греция

Афины, Греция

от €145,000

76 м² 1

Сдача в: 2024

Урбанистический и стильный «Allure Business Condos» – это 8-миэтажное здание из 38 квартир в районе Калифея. Этот жилой проект заметно выделяется на фоне соседних зданий своим белоснежным фасадом с металлическими решетчатыми ограждениями на балконах. Эти малые архитектурные формы служат основой дополнительному озеленению апартаментов. Просторный backyard с бассейном и шезлонгами предоставит возможность наслаждаться мягким средиземноморским климатом почти 200 дней в году. Проект представлен двуспальными, односпальными квартирами и студиями. Все жилые площади «Allure Business Condos» привлекательны как для личного пользования, так и для сдачи в аренду. Целевые арендаторы апартаментов – студенты, бизнес-туристы, молодые пары и семьи. Район Калифея находится между южными районами Афинской Ривьеры и центром столицы, и примерно в 5 км от порта Пирей. Калифея – динамичное место с развитой инфраструктурой, всего несколько минут и вы уже в историческом центре Афин. В шаговой доступности от проекта «ABC» расположены автобусные остановки, а в 100 м – станция метро «Калифея». В 650 м от апартаментов разместилась центральная площадь района – Даваки. В этом же районе находятся известные греческие университеты «Пантеон» и «Харокопео» и новомодное место – «Культурный центр им. Ставроса Ниархоса», в пространство которого входят Национальная библиотека, Национальная опера, Культурно-образовательный парк, набережная и стоянка яхт. По соседству с «ABC» есть различные магазины, спортклубы, диагностические и оздоровительные центры, кафе, образовательные учреждения и др. Всё перечисленное формирует его инвестиционную привлекательность.