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Новая резиденция недалеко от центра Афин, Ахарнес, Греция

периферия Аттика, Греция
от
€340,000
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9
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О комплексе

Предлагаются квартиры с большим балконами и помещениями для хранения.

Окончание строительства - 2 квартал 2024 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Бронированная дверь
  • Видеодомофон
  • Кухонная мебель
  • Вытяжка
  • Автономное отопление
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в спокойном жилом пригороде Афин.

  • Центр Афин - 8 км
  • Кифисия - 10 минут езды
  • Порт Пирея - 17,5 км
  • Международный аэропорт Афин - 24 км
  • Автобусная остановка - 60 метров
  • Станция метро - 900 метров
Местонахождение новостройки
периферия Аттика, Греция

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Новая резиденция недалеко от центра Афин, Ахарнес, Греция
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от
€340,000
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