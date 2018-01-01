Новая резиденция недалеко от центра Афин, Ахарнес, Греция

Апартаменты на Афинской Ривьере в жилом комплексе с парковкой и садом. Нео Фалиро — прибрежный район Афин с развитой инфраструктурой и удобной транспортной развязкой (8 км до центра Афин по прямой дороге).
Преимущества
Спецпредложение - «Золотая виза» Греции под ключ за 300 000 €
В стоимость входит:
Апартаменты на Афинской Ривьере
Оформление паспорта третьей страны (одной из стран СНГ)
Оформление ВНЖ для 2-х человек (+ дополнительная плата за других членов семьи)
Все дополнительные расходы на оформление сделки
Инфраструктура
В пешей доступности от комплекса:
Одна из крупнейших и престижных в стране пристань для яхт Флисвос.
Порт Пирей, откуда отправляются паромы на все греческие острова.
Стадион футбольного клуба Olympiacos.
Современный культурный центр с большим ландшафтным парком Stavros Niarchos.
Расположение и объекты поблизости
Стадион - 800 метров
Станция метро - 450 метров
Гавань - 1,2 км
Больница - 700 метров
Железнодорожная станция - 1,8 км
Площадь Синтагма - 7,6 км
Аэропорт - 34 км
Эгейское море - 1 км
Порт Пирея - 2,3 км
Урбанистический и стильный «Allure Business Condos» – это 8-миэтажное здание из 38 квартир в районе Калифея. Этот жилой проект заметно выделяется на фоне соседних зданий своим белоснежным фасадом с металлическими решетчатыми ограждениями на балконах. Эти малые архитектурные формы служат основой дополнительному озеленению апартаментов. Просторный backyard с бассейном и шезлонгами предоставит возможность наслаждаться мягким средиземноморским климатом почти 200 дней в году. Проект представлен двуспальными, односпальными квартирами и студиями. Все жилые площади «Allure Business Condos» привлекательны как для личного пользования, так и для сдачи в аренду. Целевые арендаторы апартаментов – студенты, бизнес-туристы, молодые пары и семьи.
Район Калифея находится между южными районами Афинской Ривьеры и центром столицы, и примерно в 5 км от порта Пирей. Калифея – динамичное место с развитой инфраструктурой, всего несколько минут и вы уже в историческом центре Афин. В шаговой доступности от проекта «ABC» расположены автобусные остановки, а в 100 м – станция метро «Калифея». В 650 м от апартаментов разместилась центральная площадь района – Даваки. В этом же районе находятся известные греческие университеты «Пантеон» и «Харокопео» и новомодное место – «Культурный центр им. Ставроса Ниархоса», в пространство которого входят Национальная библиотека, Национальная опера, Культурно-образовательный парк, набережная и стоянка яхт. По соседству с «ABC» есть различные магазины, спортклубы, диагностические и оздоровительные центры, кафе, образовательные учреждения и др. Всё перечисленное формирует его инвестиционную привлекательность.
Предлагаются апартаменты с собственными садами и бассейнами.
Окончание строительства - 4 квартал 2023 года.
Удобства и оснащение в доме
Бронированная дверь
Солнечный водонагреватель
Светодиодное освещение
Система "умный дом"
Сигнализация
Центральная антенна
Расположение и объекты поблизости
Аптека - 200 метров
Супермаркет - 19 метров
Начальная школа - 750 метров
Детская площадка - 700 метров
Главная площадь Петруполи - 900 метров