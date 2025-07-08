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Виллы в Неос-Скопос, Греция

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1 объект найдено
Вилла в Неос-Скопос, Греция
Вилла
Неос-Скопос, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Этаж -2/2
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Серресе. Подвал состоит из одной спальной ко…
$386,779
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