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Виллы с видом на горы в Неосе-Мармарасе, Греция

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3 объекта найдено
Вилла 7 комнат в Неос-Мармарас, Греция
Вилла 7 комнат
Неос-Мармарас, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 300 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на ста…
$678,433
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Grekodom Development
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Вилла 8 комнат в Неос-Мармарас, Греция
Вилла 8 комнат
Неос-Мармарас, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Первы…
$861,072
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 5 комнат в Неос-Мармарас, Греция
Вилла 5 комнат
Неос-Мармарас, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Первы…
Цена по запросу
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
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