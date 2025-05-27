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Таунхаусы с видом на море в Неосе-Мармарасе, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 2 комнаты в Неос-Мармарас, Греция
Таунхаус 2 комнаты
Неос-Мармарас, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 82 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
$172,722
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Grekodom Development
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