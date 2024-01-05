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Квартиры-студии в Неос-Мармарас, Греция

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1 объект найдено
Студия 1 ванная в Неос-Мармарас, Греция
Студия 1 ванная
Неос-Мармарас, Греция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 1/2
Студия расположена в деревне Неос Мармарас на берегу моря. Студия находится на 2 этаже и сос…
€80,000
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