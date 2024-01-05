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Греция
Земельные участки
Неос-Мармарас
Земельные участки в Неос-Мармарас, Греция
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47 объектов найдено
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Земельные участки 1 комната
Неос-Мармарас, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 330 кв.м. в Халкидиках. На территории подведена вода, п…
€170,000
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Grekodom Development
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Земельные участки
Неос-Мармарас, Греция
10 535 м²
Этот земельный участок составляет 10535 кв. М. Он расположен в 13 км от деревни Неос Мармара…
€316,000
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Земельные участки
Неос-Мармарас, Греция
184 м²
Земельный участок составляет 184 кв. М и расположен в центре деревни Неос Мармарас в 200 от …
€130,000
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Земельные участки 1 комната
Неос-Мармарас, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 487 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. На…
€330,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната
Неос-Мармарас, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 10500 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики
€750,000
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Агентство
Grekodom Development
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Земельные участки
Неос-Мармарас, Греция
307 м²
Land is 307 sq. meters is located near the town of Neos Marmaras, 400 meters to the famous b…
€220,000
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Земельные участки 1 комната
Неос-Мармарас, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 5800 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
€315,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната с видом на город
Неос-Мармарас, Греция
1
40 м²
1
Продается земельный участок площадью 1000 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
€300,000
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Агентство
Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с видом на море, на первой береговой линии
Неос-Мармарас, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 4800 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
€220,000
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Grekodom Development
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Земельные участки
Неос-Мармарас, Греция
Neos Marmaras ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 2800 m2, Код. 1-50, 260.000 €
€260,000
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Земельные участки
Неос-Мармарас, Греция
Parthenonas ПРОДАЁТСЯ Участок под строительство Площадь: 435 m2, Код. 1-61, 120.000 €
€120,000
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Земельные участки
Неос-Мармарас, Греция
Neos Marmaras ПРОДАЁТСЯ Участок под строительство Площадь: 1445 m2, Код. 1-512, 158.000 €
€158,000
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Земельные участки
Неос-Мармарас, Греция
4 700 м²
Land is 4700 sq. meters and is located in front of picturescue sandy beach 7 kilometres fro…
€1,80 млн
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Земельные участки
Неос-Мармарас, Греция
800 м²
Land is 800 sq. meters is located near the town of Neos Marmaras, 200 meters to the famous b…
€450,000
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Земельные участки
Неос-Мармарас, Греция
400 м²
Land is 400 sq. meters is located near the town of Neos Marmaras, 200 meters to the famous b…
€250,000
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Земельные участки
Неос-Мармарас, Греция
731 м²
Land is 700 sq. meters and is located only 150 meters from nice picturescue beach in the sub…
€195,000
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Земельные участки
Неос-Мармарас, Греция
6 900 м²
Земля 6900 кв. метров и расположен в 50 метрах от пляжа Трипотамос и в 5 км от деревни Неос …
€260,000
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Земельные участки 1 комната с видом на море, на первой береговой линии
Неос-Мармарас, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 4074 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
€165,000
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с видом на море, на первой береговой линии
Неос-Мармарас, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 4070 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
€250,000
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Земельные участки 1 комната
Неос-Мармарас, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 4620 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
€125,000
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Земельные участки 1 комната
Неос-Мармарас, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 4789 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
€360,000
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Земельные участки 1 комната с видом на море
Неос-Мармарас, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 7500 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
€550,000
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Земельные участки 1 комната с видом на море, на первой береговой линии
Неос-Мармарас, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 302 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. На…
€230,000
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Земельные участки 1 комната с видом на море
Неос-Мармарас, Греция
1
550 м²
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 550 кв.м. на полуострове Ситония, региона …
€280,000
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Земельные участки 1 комната
Неос-Мармарас, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 3659 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
€160,000
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Земельные участки 1 комната
Неос-Мармарас, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 340 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. На…
€180,000
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Земельные участки 1 комната
Неос-Мармарас, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 4600 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
€75,000
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Земельные участки 1 комната с видом на море
Неос-Мармарас, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 270 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. На…
€130,000
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Неос-Мармарас, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 20000 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. …
€700,000
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Земельные участки 1 комната
Неос-Мармарас, Греция
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Продается земельный участок площадью 3500 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
€400,000
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