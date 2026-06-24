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Дома с гаражом в Неосе-Мармарасе, Греция

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виллы
97
коттеджи
4
таунхаусы
4
6 объектов найдено
Вилла 2 комнаты в Неос-Мармарас, Греция
Вилла 2 комнаты
Неос-Мармарас, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
Этаж -1/-1
Представляем этот изысканный отдельно стоящий дом, расположенный в живописном регионе Халкид…
$191,642
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Halkidiki Properties
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Вилла 5 комнат в Неос-Мармарас, Греция
Вилла 5 комнат
Неос-Мармарас, Греция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
Побег в потрясающий отдельно стоящий дом в Халкидики, Греция с удивительным открытым видом. …
$1,39 млн
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Halkidiki Properties
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Вилла 5 комнат в Неос-Мармарас, Греция
Вилла 5 комнат
Неос-Мармарас, Греция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 660 м²
Добро пожаловать в этот красивый отдельно стоящий дом на продажу в Халкидики, Греция. С его …
$1,60 млн
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Halkidiki Properties
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Value OneValue One
Вилла 4 комнаты в Неос-Мармарас, Греция
Вилла 4 комнаты
Неос-Мармарас, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Этаж -2/-2
Представляем очаровательный отдельно стоящий дом в хорошем состоянии с удивительным видом на…
$1,28 млн
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Halkidiki Properties
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Вилла 5 комнат в Неос-Мармарас, Греция
Вилла 5 комнат
Неос-Мармарас, Греция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 370 м²
Представляем потрясающий отдельно стоящий дом в Халкидики, Ситония, который в настоящее врем…
$476,202
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Halkidiki Properties
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Вилла 6 комнат в Неос-Мармарас, Греция
Вилла 6 комнат
Неос-Мармарас, Греция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 378 м²
Этаж -2/-2
Красивый отдельно стоящий дом в шаговой доступности от моря, в очень красивом месте в Ситони…
$871,101
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Halkidiki Properties
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