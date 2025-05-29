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Коттеджи с видом на море в Неосе-Мармарасе, Греция

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5 объектов найдено
Коттедж 5 комнат в Неос-Мармарас, Греция
Коттедж 5 комнат
Неос-Мармарас, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 157 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 157 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
$292,248
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Коттедж 6 комнат в Неос-Мармарас, Греция
Коттедж 6 комнат
Неос-Мармарас, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на с…
$625,828
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Grekodom Development
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Коттедж 8 комнат в Неос-Мармарас, Греция
Коттедж 8 комнат
Неос-Мармарас, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 400 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
$417,497
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Grekodom Development
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Коттедж 3 комнаты в Неос-Мармарас, Греция
Коттедж 3 комнаты
Неос-Мармарас, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 145 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
$1,80 млн
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Grekodom Development
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Коттедж 6 комнат в Неос-Мармарас, Греция
Коттедж 6 комнат
Неос-Мармарас, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 152 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
$292,248
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Агентство
Grekodom Development
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