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Коттеджи с видом на горы в Неосе-Мармарасе, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 6 комнат в Неос-Мармарас, Греция
Коттедж 6 комнат
Неос-Мармарас, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на с…
$625,828
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Grekodom Development
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