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Квартиры с видом на море в Неосе-Мармарасе, Греция

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5 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Неос-Мармарас, Греция
Квартира 4 комнаты
Неос-Мармарас, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Этаж -2/2
Продается квартира площадью 103 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира рас…
$294,344
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Квартира 3 комнаты в Неос-Мармарас, Греция
Квартира 3 комнаты
Неос-Мармарас, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Этаж 1/5
Продается дуплекс площадью 98 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Дуплекс распол…
$250,021
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Grekodom Development
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Квартира 3 комнаты в Неос-Мармарас, Греция
Квартира 3 комнаты
Неос-Мармарас, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 62 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
Цена по запросу
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Grekodom Development
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Квартира 2 комнаты в Неос-Мармарас, Греция
Квартира 2 комнаты
Неос-Мармарас, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 2
Продается квартира площадью 40 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
$196,054
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Grekodom Development
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Квартира 2 комнаты в Неос-Мармарас, Греция
Квартира 2 комнаты
Неос-Мармарас, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 48 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
$161,780
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Grekodom Development
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