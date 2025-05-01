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Квартиры с видом на горы в Неосе-Мармарасе, Греция

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Неос-Мармарас, Греция
Квартира 2 комнаты
Неос-Мармарас, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 65 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
$159,119
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Grekodom Development
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