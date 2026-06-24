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Квартиры с гаражом в Неосе-Мармарасе, Греция

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Неос-Мармарас, Греция
Квартира 2 комнаты
Неос-Мармарас, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 3/3
Испытайте роскошную жизнь в этой отремонтированной квартире в Халкидики, Греция, с потрясающ…
$342,633
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Агентство
Halkidiki Properties
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