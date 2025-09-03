Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Neoi Epivates
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Вид на море

Виллы с видом на море в Neoi Epivates, Греция

Вилла Удалить
Очистить
1 объект найдено
Вилла 7 комнат в Neoi Epivates, Греция
Вилла 7 комнат
Neoi Epivates, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 480 м²
Этаж -1/1
Продается 3-этажная вилла площадью 480 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
$1,17 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти