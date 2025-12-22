Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Neoi Epivates
  4. Жилая
  5. Студия

Квартиры-студии в Neoi Epivates, Греция

Студия Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Студия 1 комната в Neoi Epivates, Греция
Студия 1 комната
Neoi Epivates, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 1
Продаётся новая студия площадью 42 кв.м на 1-м этаже в Перае, всего в 80 метрах от моря. Име…
$145,225
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Ellas Estate
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Студия 1 комната в Neoi Epivates, Греция
Студия 1 комната
Neoi Epivates, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 1
Продаётся новая квартира площадью 43 кв.м на 1-м этаже в Перае, всего в 80 метрах от моря. В…
$174,270
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Ellas Estate
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти