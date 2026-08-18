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Многоуровневые квартиры в Neoi Epivates, Греция

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1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 2 спальни в Neoi Epivates, Греция
Многоуровневые квартиры 2 спальни
Neoi Epivates, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 1/3
Мезонет в настоящее время находится в стадии строительства, расположен в престижном районе Т…
$325,467
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Vista Estate
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