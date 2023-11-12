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Земельные участки в Neoi Epivates, Греция

23 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в Neoi Epivates, Греция
Земельные участки 1 комната
Neoi Epivates, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 860 кв.м. в пригороде города Салоники. На …
€135,000
Земельные участки 1 комната в Neoi Epivates, Греция
Земельные участки 1 комната
Neoi Epivates, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 926 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории с …
€300,000
Земельные участки 1 комната в Neoi Epivates, Греция
Земельные участки 1 комната
Neoi Epivates, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1321 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории с…
€295,000
Земельные участки 1 комната в Neoi Epivates, Греция
Земельные участки 1 комната
Neoi Epivates, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4700 кв.м. в пригороде города Салоники. Район : Агия Триада
€300,000
Земельные участки 1 комната в Neoi Epivates, Греция
Земельные участки 1 комната
Neoi Epivates, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 1561 кв.м. в пригороде города Салоники. На…
€125,000
Земельные участки 1 комната в Neoi Epivates, Греция
Земельные участки 1 комната
Neoi Epivates, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Район : Неой-Эпиватес
€1,50 млн
Земельные участки 1 комната в Neoi Epivates, Греция
Земельные участки 1 комната
Neoi Epivates, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
На продажу выставлен земельный участок 171 кв.м.. На участке расположено здание, которое мож…
€180,000
Земельные участки 2 спальни в Neoi Epivates, Греция
Земельные участки 2 спальни
Neoi Epivates, Греция
Комнаты 2
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2620 кв.м. в центральной Греции
€570,000
Земельные участки 1 комната с видом на море в Neoi Epivates, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море
Neoi Epivates, Греция
Комнаты 1
Площадь 840 м²
Количество этажей 1
Район : Неой Эпиватес
€800,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Neoi Epivates, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Neoi Epivates, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1820 кв.м. в Салониках
€1,10 млн
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Neoi Epivates, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Neoi Epivates, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4800 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории п…
€150,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Neoi Epivates, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Neoi Epivates, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 4250 кв.м. в пригороде города Салоники. На…
€190,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Neoi Epivates, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Neoi Epivates, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 635 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории по…
€185,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Neoi Epivates, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Neoi Epivates, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 678 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории по…
€75,000
Земельные участки 1 комната с видом на город, с furnishings в Neoi Epivates, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на город, с furnishings
Neoi Epivates, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 40000 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории …
€550,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Neoi Epivates, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Neoi Epivates, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 14400 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории …
€550,000
Земельные участки 1 комната в Neoi Epivates, Греция
Земельные участки 1 комната
Neoi Epivates, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 2474 кв.м. в пригороде города Салоники. На…
Цена по запросу
Земельные участки 1 комната с видом на море в Neoi Epivates, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море
Neoi Epivates, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2090 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории п…
Цена по запросу
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Neoi Epivates, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Neoi Epivates, Греция
Комнаты 1
Площадь 15 000 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 15000 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории …
€2,25 млн
Земельные участки 1 комната с furnishings в Neoi Epivates, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Neoi Epivates, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 058 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1058 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории п…
€300,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Neoi Epivates, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Neoi Epivates, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2600 кв.м. в Салониках. На территории подведена вода, п…
€580,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Neoi Epivates, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Neoi Epivates, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 13500 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории …
€250,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Neoi Epivates, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Neoi Epivates, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 626 кв.м. в пригороде города Салоники. На …
€225,000
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