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Греция
Земельные участки
Neoi Epivates
Земельные участки в Neoi Epivates, Греция
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23 объекта найдено
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Земельные участки 1 комната
Neoi Epivates, Греция
1
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 860 кв.м. в пригороде города Салоники. На …
€135,000
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Земельные участки 1 комната
Neoi Epivates, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 926 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории с …
€300,000
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Земельные участки 1 комната
Neoi Epivates, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 1321 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории с…
€295,000
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Земельные участки 1 комната
Neoi Epivates, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 4700 кв.м. в пригороде города Салоники. Район : Агия Триада
€300,000
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Земельные участки 1 комната
Neoi Epivates, Греция
1
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 1561 кв.м. в пригороде города Салоники. На…
€125,000
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Земельные участки 1 комната
Neoi Epivates, Греция
1
1
Район : Неой-Эпиватес
€1,50 млн
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Земельные участки 1 комната
Neoi Epivates, Греция
1
1
На продажу выставлен земельный участок 171 кв.м.. На участке расположено здание, которое мож…
€180,000
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Земельные участки 2 спальни
Neoi Epivates, Греция
2
1
Продается земельный участок площадью 2620 кв.м. в центральной Греции
€570,000
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Земельные участки 1 комната с видом на море
Neoi Epivates, Греция
1
840 м²
1
Район : Неой Эпиватес
€800,000
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Земельные участки 1 комната с furnishings
Neoi Epivates, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 1820 кв.м. в Салониках
€1,10 млн
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Neoi Epivates, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 4800 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории п…
€150,000
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Neoi Epivates, Греция
1
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 4250 кв.м. в пригороде города Салоники. На…
€190,000
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Земельные участки 1 комната с furnishings
Neoi Epivates, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 635 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории по…
€185,000
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Земельные участки 1 комната с furnishings
Neoi Epivates, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 678 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории по…
€75,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с видом на город, с furnishings
Neoi Epivates, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 40000 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории …
€550,000
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Neoi Epivates, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 14400 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории …
€550,000
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Земельные участки 1 комната
Neoi Epivates, Греция
1
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 2474 кв.м. в пригороде города Салоники. На…
Цена по запросу
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Земельные участки 1 комната с видом на море
Neoi Epivates, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 2090 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории п…
Цена по запросу
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Neoi Epivates, Греция
1
15 000 м²
1
Продается земельный участок площадью 15000 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории …
€2,25 млн
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Земельные участки 1 комната с furnishings
Neoi Epivates, Греция
1
1 058 м²
1
Продается земельный участок площадью 1058 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории п…
€300,000
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Земельные участки 1 комната с furnishings
Neoi Epivates, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 2600 кв.м. в Салониках. На территории подведена вода, п…
€580,000
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Земельные участки 1 комната с furnishings
Neoi Epivates, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 13500 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории …
€250,000
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Земельные участки 1 комната с furnishings
Neoi Epivates, Греция
1
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 626 кв.м. в пригороде города Салоники. На …
€225,000
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