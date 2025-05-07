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Коттеджи с видом на море в Neoi Epivates, Греция

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4 объекта найдено
Коттедж 7 комнат в Neoi Epivates, Греция
Коттедж 7 комнат
Neoi Epivates, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$725,402
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Коттедж 3 комнаты в Neoi Epivates, Греция
Коттедж 3 комнаты
Neoi Epivates, Греция
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 185 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$365,310
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 6 комнат в Neoi Epivates, Греция
Коттедж 6 комнат
Neoi Epivates, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 240 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$409,598
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 3 комнаты в Neoi Epivates, Греция
Коттедж 3 комнаты
Neoi Epivates, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 97 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит из…
$122,930
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Агентство
Grekodom Development
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