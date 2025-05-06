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Квартиры с видом на горы в Neoi Epivates, Греция

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Neoi Epivates, Греция
Квартира 3 комнаты
Neoi Epivates, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 95 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на чет…
$365,310
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