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Таунхаусы с видом на море в Neo Rysio, Греция

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3 объекта найдено
Таунхаус 4 комнаты в Neo Rysio, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Neo Rysio, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 156 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 156 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
$212,562
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Grekodom Development
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Таунхаус 6 комнат в Thermi, Греция
Таунхаус 6 комнат
Thermi, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 250 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольны…
$614,432
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 4 комнаты в Neo Rysio, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Neo Rysio, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 146 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 146 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
$212,562
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
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