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Земельные участки в Neo Rysio, Греция

29 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Neo Rysio, Греция
Земельные участки 1 комната
Neo Rysio, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1000 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории с…
€400,000
Земельные участки 1 комната в Tagarades, Греция
Земельные участки 1 комната
Tagarades, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 14000 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории …
€350,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Neo Rysio, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Neo Rysio, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 3000 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории с…
€100,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Tagarades, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Tagarades, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продаётся земельный участок площадью 6125 кв.м в пригороде города Салоник. По соседству с уч…
€125,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Tagarades, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Tagarades, Греция
Комнаты 1
Площадь 6 869 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок в пригороде г. Салоники площадь участка составляет 6869 кв.м, во…
€250,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Neo Rysio, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Neo Rysio, Греция
Комнаты 1
Площадь 4 500 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок в пригороде г. Салоники, рядом с магазинами и инфраструктурой и …
€220,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Tagarades, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Tagarades, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок в пригороде Салоник,недалеко от аквапарка "Waterland". Площадь у…
€385,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Neo Rysio, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Neo Rysio, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2500 кв.м. в Салониках. На территории подведена вода, п…
€300,000
Земельные участки 1 комната с видом на город, с furnishings в Neo Rysio, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на город, с furnishings
Neo Rysio, Греция
Комнаты 1
Площадь 550 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 550 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории с …
€85,000
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings в Tagarades, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings
Tagarades, Греция
Комнаты 1
Площадь 6 600 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 6600 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории п…
€320,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Neo Rysio, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Neo Rysio, Греция
Комнаты 1
Площадь 3 025 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 3025 кв.м. в Салониках. На территории подведена вода, п…
€650,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Neo Rysio, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Neo Rysio, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 10000 кв.м. в пригороде города Салоники. Н…
€700,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Tagarades, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Tagarades, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 502 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории по…
€120,000
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings в Neo Rysio, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings
Neo Rysio, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 17112 кв.м. в Салониках. На территории подведена вода, …
€950,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Neo Rysio, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Neo Rysio, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 5908 кв.м. в Салониках. На территории подведена вода, п…
€450,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Neo Rysio, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Neo Rysio, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 6500 кв.м. на острове Корфу. На территории…
€180,000
Земельные участки 5 комнат с furnishings в Neo Rysio, Греция
Земельные участки 5 комнат с furnishings
Neo Rysio, Греция
Комнаты 5
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 5700 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории п…
€350,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Neo Rysio, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Neo Rysio, Греция
Комнаты 1
Площадь 16 313 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 16313 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории …
€425,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Neo Rysio, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Neo Rysio, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 4025 кв.м. в Кавале. На территории подведе…
€550,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Neo Rysio, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Neo Rysio, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 5750 кв.м. в пригороде города Салоники
€160,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Neo Rysio, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Neo Rysio, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 427 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории по…
€135,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Neo Rysio, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Neo Rysio, Греция
Комнаты 1
Площадь 8 500 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 8500 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории с…
€150,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Neo Rysio, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Neo Rysio, Греция
Комнаты 1
Площадь 4 519 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4519 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории п…
€105,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Neo Rysio, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Neo Rysio, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. в Салониках. На территории подведена вода, п…
€210,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Neo Rysio, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Neo Rysio, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории к…
€370,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Tagarades, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Tagarades, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 6300 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории п…
€500,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Neo Rysio, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Neo Rysio, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 3000 кв.м. в пригороде города Салоники. На…
€210,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Neo Rysio, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Neo Rysio, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 4794 кв.м. в пригороде города Салоники. На…
€230,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Neo Rysio, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Neo Rysio, Греция
Комнаты 1
Площадь 11 000 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 11000 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории …
€500,000
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