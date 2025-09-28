Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Neo Rysio
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Бассейн

Дома с бассейном в Neo Rysio, Греция

виллы
16
коттеджи
5
таунхаусы
12
4 объекта найдено
Вилла 14 комнат в Neo Rysio, Греция
Вилла 14 комнат
Neo Rysio, Греция
Число комнат 14
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 900 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 900 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус 6 комнат в Thermi, Греция
Таунхаус 6 комнат
Thermi, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 250 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольны…
$643,742
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Neo Rysio, Греция
Вилла 5 комнат
Neo Rysio, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 610 м²
Этаж 5/1
Продается 5-этажная вилла площадью 610 кв.м в пригороде города Салоники. Подвал состоит из о…
$760,786
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Neo Rysio, Греция
Вилла 4 комнаты
Neo Rysio, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 167 м²
Этаж -2
Продается 3-этажная вилла площадью 167 кв.м в пригороде города Салоники. Подвал состоит из о…
$514,994
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти