Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Neo Rysio
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Вид на горы

Дома с видом на горы в Neo Rysio, Греция

виллы
16
коттеджи
5
таунхаусы
12
6 объектов найдено
Вилла 14 комнат в Neo Rysio, Греция
Вилла 14 комнат
Neo Rysio, Греция
Число комнат 14
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 900 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 900 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
Цена по запросу
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Neo Rysio, Греция
Вилла 5 комнат
Neo Rysio, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 610 м²
Этаж 5/1
Продается 5-этажная вилла площадью 610 кв.м в пригороде города Салоники. Подвал состоит из о…
$760,786
Оставить заявку
Коттедж 7 комнат в Neo Rysio, Греция
Коттедж 7 комнат
Neo Rysio, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 470 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 470 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$620,334
Оставить заявку
AdriastarAdriastar
Вилла 4 комнаты в Neo Rysio, Греция
Вилла 4 комнаты
Neo Rysio, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 167 м²
Этаж -2
Продается 3-этажная вилла площадью 167 кв.м в пригороде города Салоники. Подвал состоит из о…
$514,994
Оставить заявку
Коттедж 6 комнат в Neo Rysio, Греция
Коттедж 6 комнат
Neo Rysio, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Количество этажей 1
Дом вашей мечты ждет вас в тихом районе Нео Рисио, Салоники Откройте для себя воплощение к…
$573,516
Оставить заявку
Вилла 7 комнат в Neo Rysio, Греция
Вилла 7 комнат
Neo Rysio, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 343 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 343 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительс…
$655,447
Оставить заявку
Century 21Century 21
Realting.com
Перейти