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Коттеджи с бассейном в Neo Rysio, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 1 комната в Neo Rysio, Греция
Коттедж 1 комната
Neo Rysio, Греция
Число комнат 1
Площадь 440 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 440 кв.м в центральной Греции. У объекта есть камин. К …
$1,36 млн
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Grekodom Development
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