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Коттеджи с видом на море в Neo Rysio, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 8 комнат в Neo Rysio, Греция
Коттедж 8 комнат
Neo Rysio, Греция
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 400 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Цена по запросу
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Grekodom Development
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