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Отели в Neo Rysio, Греция

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Отель 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings в Neo Rysio, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings
Neo Rysio, Греция
Комнаты 1
Площадь 520 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 520 кв.м в пригороде города Салоники. Из окон открывается вид на мо…
€450,000
Realting.com
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