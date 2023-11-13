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Коммерческая недвижимость в Neo Rysio, Греция

6 объектов найдено
Коммерческая 1 комната в Neo Rysio, Греция
Коммерческая 1 комната
Neo Rysio, Греция
Комнаты 1
Площадь 4 100 м²
Количество этажей 1
На продажу выставлено коммерческое помещение4100 кв.м., которое расположено в центральной ча…
€1,75 млн
Коммерческая 1 комната с furnishings в Neo Rysio, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Neo Rysio, Греция
Комнаты 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 60 кв.м в пригороде города Салоники. Бизнес имеет угловое располож…
€76,000
Отель 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings в Neo Rysio, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings
Neo Rysio, Греция
Комнаты 1
Площадь 520 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 520 кв.м в пригороде города Салоники. Из окон открывается вид на мо…
€450,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Neo Rysio, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Neo Rysio, Греция
Комнаты 1
Площадь 740 м²
Количество этажей 1
Продается коммерческое здание площадью 740 кв.м у районе аэропорта города Салоники. Двухуров…
€750,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Neo Rysio, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Neo Rysio, Греция
Комнаты 1
Площадь 3 600 м²
Количество этажей 1
Коммерческое здание, единственная структура в регионе с точки зрения качества и масштаба. Оч…
€3,60 млн
Коммерческая 1 комната с furnishings в Neo Rysio, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Neo Rysio, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 230 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу коммерческое здание, расположенное в пригороде Салониках, в районе Н…
€1,10 млн
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