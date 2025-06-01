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Квартиры с бассейном в Neo Rysio, Греция

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1 объект найдено
Квартира 5 комнат в Neo Rysio, Греция
Квартира 5 комнат
Neo Rysio, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 235 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 235 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на пе…
$318,844
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Grekodom Development
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