Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Земельные участки
  4. Neo Psychiko

Земельные участки в Neo Psychiko, Греция

2 объекта найдено
Земельные участки в Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Земельные участки
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Площадь 272 м²
Код недвижимости. 14421 - Парковка Neo Psychiko ПРОДАЕТСЯ. Размер: 272 кв.м, цена 12.000 € Д…
€12,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 200 кв.м. в Аттике. На территории подведена вода, подве…
€80,000
Realting.com
Перейти