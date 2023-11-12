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Продажа офисных помещений в Neo Psychiko, Греция

коммерческая недвижимость
13
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2 объекта найдено
Офис 1 спальня в Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Офис 1 спальня
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Количество спален 1
Площадь 155 м²
Код недвижимости: 24422 - ДЛЯ ПРОДАЖИ 1 Пространство, неопределенный Офис общей площадью 155…
€450,000
Офис 1 спальня в Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Офис 1 спальня
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Количество спален 1
Площадь 264 м²
Код недвижимости: 14423 - ДЛЯ ПРОДАЖИ 1 Пространство, неопределенный Офис общей площадью 264…
€650,000
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