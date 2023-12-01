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Квартиры в Неаполис, Греция

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1 объект найдено
Квартира 4 спальни с камином, рядом с метро в Неаполис, Греция
Квартира 4 спальни с камином, рядом с метро
Неаполис, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
For Sale -- Residential Detached house  -- Athens North: Nea Ionia - Neapoli 100 Sq.m., 4 Be…
€130,000
в месяц
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