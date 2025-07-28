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Долгосрочная аренда студий в Neapoli Municipal Unit, Греция

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1 объект найдено
Студия в Municipality of Neapoli Sykies, Греция
Студия
Municipality of Neapoli Sykies, Греция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Лошадь, DEOS: Studio 35sqm арендуется на первом этаже. Он состоит из 1 однокомнатной комнаты…
$354
в месяц
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