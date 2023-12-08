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Земельные участки в Neapoli Municipal Unit, Греция

1 объект найдено
Земельные участки 1 комната с furnishings в Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 326 кв.м. в Салониках. На территории строение, подведен…
€1,90 млн
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