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Виллы в Неа Врасной, Греция

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2 объекта найдено
Вилла в Неа Врасна, Греция
Вилла
Неа Врасна, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 80 кв.м в Аспровальте. Коттедж состоит из 2 спальных ко…
$182,405
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Вилла в Неа Врасна, Греция
Вилла
Неа Врасна, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 87 кв.м в Аспровальте на стадии строительства. Первый э…
$239,406
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