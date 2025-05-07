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Таунхаусы с бассейном в Неа Врасной, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 3 комнаты в Неа Врасна, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Неа Врасна, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Этаж 1/2
Продается таунхаус площадью 60 кв.м в Аспровальте. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Второй …
$184,833
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