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Коттеджи с видом на горы в Неа Врасной, Греция

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2 объекта найдено
Коттедж 3 комнаты в Неа Врасна, Греция
Коттедж 3 комнаты
Неа Врасна, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 80 кв.м в Аспровальте. Коттедж состоит из 2 спальных ко…
$178,808
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 4 комнаты в Неа Врасна, Греция
Коттедж 4 комнаты
Неа Врасна, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 87 кв.м в Аспровальте на стадии строительства. Первый э…
$219,186
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Realting.com
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