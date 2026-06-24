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Виллы с видом на горы в Неа-Триглии, Греция

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14 объектов найдено
Вилла 5 комнат в Неа-Триглия, Греция
Вилла 5 комнат
Неа-Триглия, Греция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 463 м²
Этаж -1/-1
Представляем виллу на набережной, которая в настоящее время строится в Неа Пропонтида, Халки…
$2,26 млн
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Вилла 5 комнат в Неа-Триглия, Греция
Вилла 5 комнат
Неа-Триглия, Греция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Этаж -2/-2
Уникальный отдельно стоящий дом в замечательном месте в Неа Пропонтида, в самом сердце Халки…
$522,661
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Вилла 6 комнат в Неа-Триглия, Греция
Вилла 6 комнат
Неа-Триглия, Греция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этот прекрасный мезонет в Неа Пропонтида, Халкидики является идеальным выбором для тех, кто …
$406,514
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Halkidiki Properties
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Value OneValue One
Вилла 7 комнат в Неа-Триглия, Греция
Вилла 7 комнат
Неа-Триглия, Греция
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 380 м²
Роскошная недвижимость. Уникальный отдельно стоящий дом с бассейном, в шаговой доступности о…
$2,09 млн
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Halkidiki Properties
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Вилла 9 комнат в Неа-Триглия, Греция
Вилла 9 комнат
Неа-Триглия, Греция
Число комнат 9
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 345 м²
Расположенный в самом сердце Халкидики, этот потрясающий отдельно стоящий дом предлагает воп…
$2,90 млн
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Вилла 4 комнаты в Неа-Триглия, Греция
Вилла 4 комнаты
Неа-Триглия, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 315 м²
Этаж -2/-2
Отдельный дом для продажи в Халкидики, Греция. Это свойство может похвастаться удивительным …
$464,587
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Halkidiki Properties
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TekceTekce
Вилла 4 комнаты в Неа-Триглия, Греция
Вилла 4 комнаты
Неа-Триглия, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Этаж 1/1
Красивый мезонет в шаговой доступности от моря, в замечательном месте в Неа Пропонтида, в ма…
$290,367
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Halkidiki Properties
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Вилла 12 комнат в Неа-Триглия, Греция
Вилла 12 комнат
Неа-Триглия, Греция
Число комнат 12
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 400 м²
Этот красивый отдельно стоящий дом в Халкидики, Греция, находится в отличном состоянии и мож…
$929,175
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Вилла 5 комнат в Неа-Триглия, Греция
Вилла 5 комнат
Неа-Триглия, Греция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 248 м²
Уникальный отдельно стоящий дом с роскошным бассейном, в шаговой доступности от моря, в очен…
$609,771
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Halkidiki Properties
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Вилла 4 комнаты в Неа-Триглия, Греция
Вилла 4 комнаты
Неа-Триглия, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 207 м²
Этаж -1/-1
Уникальный мезонет в шаговой доступности от моря, в замечательном месте в Неа Пропонтида, в …
$342,633
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Вилла 2 комнаты в Неа-Триглия, Греция
Вилла 2 комнаты
Неа-Триглия, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Этаж 1/1
Уникальный мезонет в шаговой доступности от моря, в замечательном месте в Неа Пропонтида, в …
$255,523
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Вилла 4 комнаты в Неа-Триглия, Греция
Вилла 4 комнаты
Неа-Триглия, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Этаж -1/-1
Побег в свой собственный рай в Халкидики с этим недавно построенным отдельно стоящим домом в…
$754,955
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Вилла 3 комнаты в Неа-Триглия, Греция
Вилла 3 комнаты
Неа-Триглия, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Этаж 1/1
Красивый мезонет в шаговой доступности от моря, в очень красивом месте в Неа Пропонтида, в с…
$290,367
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Вилла 4 комнаты в Неа-Триглия, Греция
Вилла 4 комнаты
Неа-Триглия, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
Красивый отдельно стоящий дом в замечательном месте в Неа Пропонтида, в маленьком раю Халкид…
$394,899
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Halkidiki Properties
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