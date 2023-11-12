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Таунхаусы в Неа-Триглия, Греция

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2 объекта найдено
Таунхаус 1 комната в Неа-Триглия, Греция
Таунхаус 1 комната
Неа-Триглия, Греция
Комнаты 1
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 240 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Недвижи…
€110,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings в Nea Plagia, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings
Nea Plagia, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 75 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольны…
€145,000
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