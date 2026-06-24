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Квартиры-студии в Неа-Триглии, Греция

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1 объект найдено
Студия в Неа-Триглия, Греция
Студия
Неа-Триглия, Греция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 1/1
Представляем новый проект в Халкидики, Греция, предлагая роскошную студию, живущую с удивите…
$110,340
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Агентство
Halkidiki Properties
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