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Греция
Земельные участки
Неа-Триглия
Земельные участки в Неа-Триглия, Греция
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37 объектов найдено
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Земельные участки
Flogita, Греция
417 м²
Земля составляет 417 кв. метров и расположена в деревне Flogita в части, где люди живут круг…
€95,000
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Земельные участки 1 комната с furnishings
Nea Plagia, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 4450 кв.м. в Халкидиках. На территории с возможностью п…
€70,000
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings
Flogita, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 4500 кв.м. в Халкидиках. На территории с возможностью п…
€90,000
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Flogita, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 3500 кв.м. в Халкидиках. На территории с возможностью п…
€80,000
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Земельные участки
Flogita, Греция
2 700 м²
Land is 2700 sq. meters and is located in the suburbs of Flogita village 800 meters to the …
€135,000
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Земельные участки
Flogita, Греция
2 500 м²
Land is 2500 sq. meters and is located in the suburbs of Flogita village 1200 meters to the…
€90,000
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Земельные участки
Flogita, Греция
419 м²
Площадь участка составляет 419 кв. М. Расположен в новой части деревни Флогита всего в 100 м…
€205,000
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Земельные участки 1 комната с furnishings
Nea Plagia, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 10000 кв.м. в Халкидиках. На территории с возможностью …
€215,000
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Земельные участки 1 комната с furnishings
Nea Tenedos, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 18000 кв.м. в Халкидиках
€140,000
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Земельные участки
Nea Plagia, Греция
4 500 м²
Land is 4500 sq. meters and is located in the suburbs of Nea Plagia. The property has a buil…
€120,000
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Земельные участки
Flogita, Греция
433 м²
Land is 433 sq. meters and is located near Flogita village which is 43 km from Thessaloniki …
€125,000
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Земельные участки
Flogita, Греция
2 800 м²
Площадь участка составляет 2800 кв. М. Он расположен недалеко от деревни Флогита, которая на…
€180,000
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Земельные участки 1 комната с furnishings
Неа-Триглия, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 2993 кв.м в поселке городского стиля на п-ове Халкидики…
€800,000
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Неа-Триглия, Греция
1
11 250 м²
1
Продаётся участок площадью 11250 кв.м на полуострове Халкидики. Участок находится всего 150 …
€220,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Неа-Триглия, Греция
1
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 7500 кв.м. в Халкидиках. На территории под…
€160,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Eleochoria, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 7554 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики.…
€75,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Eleochoria, Греция
1
200 м²
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 22000 кв.м. в Халкидиках. На территории ст…
€850,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Неа-Триглия, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 3500 кв.м. в Халкидиках. На территории подведена вода, …
€400,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Nea Tenedos, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 5500 кв.м. в Халкидиках. На территории подведена вода, …
€250,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Nea Tenedos, Греция
1
9 000 м²
1
Продается земельный участок площадью 9000 кв.м. в Халкидиках. На территории подведена вода, …
€3,00 млн
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Неа-Триглия, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 690 кв.м. в Халкидиках
€55,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Неа-Триглия, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 956 кв.м. в Халкидиках. На территории подведена вода, п…
€55,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Flogita, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 200 кв.м. в Халкидиках. На территории подведена вода, п…
€125,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Flogita, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 418 кв.м. в Халкидиках. На территории подведена вода, п…
€185,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Eleochoria, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 10000 кв.м. в Халкидиках. На территории подведена вода,…
€115,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Неа-Триглия, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 12500 кв.м. в Халкидиках
€150,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Flogita, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 7200 кв.м. в Халкидиках. На территории с возможностью п…
€50,000
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Земельные участки 1 комната с furnishings
Eleochoria, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 7650 кв.м. в Халкидиках. На территории с возможностью п…
€100,000
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Земельные участки 1 комната с furnishings
Nea Plagia, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 3500 кв.м. в Халкидиках. На территории подведено электр…
€180,000
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Земельные участки 1 комната с furnishings
Eleochoria, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 10000 кв.м. в Халкидиках. На территории подведена вода
€110,000
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