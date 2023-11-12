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Земельные участки в Неа-Триглия, Греция

37 объектов найдено
Земельные участки в Flogita, Греция
Земельные участки
Flogita, Греция
Площадь 417 м²
Земля составляет 417 кв. метров и расположена в деревне Flogita в части, где люди живут круг…
€95,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Nea Plagia, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Nea Plagia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4450 кв.м. в Халкидиках. На территории с возможностью п…
€70,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings в Flogita, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings
Flogita, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4500 кв.м. в Халкидиках. На территории с возможностью п…
€90,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Flogita, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Flogita, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 3500 кв.м. в Халкидиках. На территории с возможностью п…
€80,000
Земельные участки в Flogita, Греция
Земельные участки
Flogita, Греция
Площадь 2 700 м²
Land is 2700 sq. meters and is located in the suburbs of  Flogita village 800 meters to the …
€135,000
Земельные участки в Flogita, Греция
Земельные участки
Flogita, Греция
Площадь 2 500 м²
Land is 2500 sq. meters and is located in the suburbs of  Flogita village 1200 meters to the…
€90,000
Земельные участки в Flogita, Греция
Земельные участки
Flogita, Греция
Площадь 419 м²
Площадь участка составляет 419 кв. М. Расположен в новой части деревни Флогита всего в 100 м…
€205,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Nea Plagia, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Nea Plagia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 10000 кв.м. в Халкидиках. На территории с возможностью …
€215,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Nea Tenedos, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Nea Tenedos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 18000 кв.м. в Халкидиках
€140,000
Земельные участки в Nea Plagia, Греция
Земельные участки
Nea Plagia, Греция
Площадь 4 500 м²
Land is 4500 sq. meters and is located in the suburbs of Nea Plagia. The property has a buil…
€120,000
Земельные участки в Flogita, Греция
Земельные участки
Flogita, Греция
Площадь 433 м²
Land is 433 sq. meters and is located near Flogita village which is 43 km from Thessaloniki …
€125,000
Земельные участки в Flogita, Греция
Земельные участки
Flogita, Греция
Площадь 2 800 м²
Площадь участка составляет 2800 кв. М. Он расположен недалеко от деревни Флогита, которая на…
€180,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Неа-Триглия, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Неа-Триглия, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2993 кв.м в поселке городского стиля на п-ове Халкидики…
€800,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Неа-Триглия, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Неа-Триглия, Греция
Комнаты 1
Площадь 11 250 м²
Количество этажей 1
Продаётся участок площадью 11250 кв.м на полуострове Халкидики. Участок находится всего 150 …
€220,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Неа-Триглия, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Неа-Триглия, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 7500 кв.м. в Халкидиках. На территории под…
€160,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Eleochoria, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Eleochoria, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 7554 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики.…
€75,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Eleochoria, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Eleochoria, Греция
Комнаты 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 22000 кв.м. в Халкидиках. На территории ст…
€850,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Неа-Триглия, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Неа-Триглия, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 3500 кв.м. в Халкидиках. На территории подведена вода, …
€400,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Nea Tenedos, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Nea Tenedos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 5500 кв.м. в Халкидиках. На территории подведена вода, …
€250,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Nea Tenedos, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Nea Tenedos, Греция
Комнаты 1
Площадь 9 000 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 9000 кв.м. в Халкидиках. На территории подведена вода, …
€3,00 млн
Земельные участки 1 комната с furnishings в Неа-Триглия, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Неа-Триглия, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 690 кв.м. в Халкидиках
€55,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Неа-Триглия, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Неа-Триглия, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 956 кв.м. в Халкидиках. На территории подведена вода, п…
€55,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Flogita, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Flogita, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 200 кв.м. в Халкидиках. На территории подведена вода, п…
€125,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Flogita, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Flogita, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 418 кв.м. в Халкидиках. На территории подведена вода, п…
€185,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Eleochoria, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Eleochoria, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 10000 кв.м. в Халкидиках. На территории подведена вода,…
€115,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Неа-Триглия, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Неа-Триглия, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 12500 кв.м. в Халкидиках
€150,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Flogita, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Flogita, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 7200 кв.м. в Халкидиках. На территории с возможностью п…
€50,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Eleochoria, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Eleochoria, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 7650 кв.м. в Халкидиках. На территории с возможностью п…
€100,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Nea Plagia, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Nea Plagia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 3500 кв.м. в Халкидиках. На территории подведено электр…
€180,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Eleochoria, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Eleochoria, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 10000 кв.м. в Халкидиках. На территории подведена вода
€110,000
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