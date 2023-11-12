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Коммерческая недвижимость в Неа-Триглия, Греция

4 объекта найдено
Коммерческая 2 комнаты с видом на море, с furnishings в Flogita, Греция
Коммерческая 2 комнаты с видом на море, с furnishings
Flogita, Греция
Комнаты 2
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 70 кв.м в Халкидиках. Бизнес имеет угловое расположение. Из окон о…
€170,000
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Nea Plagia, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Nea Plagia, Греция
Комнаты 1
Площадь 145 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 145 кв.м в Халкидиках. Бизнес имеет угловое расположение. Из окон …
€300,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Nea Plagia, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Nea Plagia, Греция
Комнаты 1
Площадь 136 м²
Количество этажей 1
На продажу выставлен мини-маркет 135 кв.м., расположенный на пляже Неа Плагия на п-ове Халки…
€100,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Nea Plagia, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Nea Plagia, Греция
Комнаты 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 50 кв.м в Халкидиках. У объекта есть кондиционер. Недвижимость про…
€85,000
Realting.com
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