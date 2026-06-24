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Квартиры у моря в Неа-Триглии, Греция

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2 объекта найдено
Квартира 1 комната в Неа-Триглия, Греция
Квартира 1 комната
Неа-Триглия, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Недавно построенная квартира площадью 48 кв.м. в муниципалитете Неа Пропонтида на расстоянии…
$168,413
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Агентство
Halkidiki Properties
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Квартира 1 комната в Неа-Триглия, Греция
Квартира 1 комната
Неа-Триглия, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Красивая квартира в шаговой доступности от моря, в замечательном месте в Неа Пропонтида, в с…
$174,220
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Halkidiki Properties
Языки общения
English
Realting.com
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Realting.com
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