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Дома с видом на горы в Неа-Перамосе, Греция

таунхаусы
26
9 объектов найдено
Таунхаус 4 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 140 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Таyнхаус ра…
$365,895
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Таунхаус 3 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж -2/4
Продается таунхаус площадью 68 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Таyнхаус рас…
$189,221
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Таунхаус 3 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж -2/4
Продается таунхаус площадью 65 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Таyнхаус рас…
$178,709
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Таунхаус 3 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 85 кв.м в Кавале на стадии строительства. Таyнхаус расположен на…
$257,036
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Таунхаус 3 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 64 м²
Этаж 1/3
Продается таунхаус площадью 64 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Таyнхаус рас…
$168,878
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Таунхаус 3 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж -2/4
Продается таунхаус площадью 63 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Таyнхаус рас…
$173,453
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Grekodom Development
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Таунхаус 3 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж -2/4
Продается таунхаус площадью 68 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Таyнхаус рас…
$194,477
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Таунхаус 2 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Таунхаус 2 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 1/4
Продается таунхаус площадью 43 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Таyнхаус рас…
$141,916
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Таунхаус 3 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 170 м²
Этаж -2
Продается таунхаус площадью 170 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Таyнхаус ра…
$406,949
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