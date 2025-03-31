Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Неа-Перамос
  4. Жилая
  5. Коттедж
  6. Вид на море

Коттеджи с видом на море в Неа-Перамос, Греция

Коттедж Удалить
Очистить
1 объект найдено
Коттедж 1 комната в Vlychada, Греция
Коттедж 1 комната
Vlychada, Греция
Число комнат 1
Площадь 670 м²
Количество этажей 1
Продается коттедж в районе Неа Перамос, Аттика. Площадь здания составляет 670 кв.м. Первый э…
$1,56 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов