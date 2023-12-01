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Коттеджи в Неа-Перамос, Греция

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Vlychada, Греция
Коттедж 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Vlychada, Греция
Комнаты 1
Площадь 670 м²
Количество этажей 1
Продается коттедж в районе Неа Перамос, Аттика. Площадь здания составляет 670 кв.м. Первый э…
€1,40 млн
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Grekodom Development
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