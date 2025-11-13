Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Неа-Перамос
  4. Коммерческая
  5. Отель

Отели в Неа-Перамосе, Греция

коммерческая недвижимость
3
Отель Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Отель 484 м² в Неа-Перамос, Греция
Отель 484 м²
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 18
Площадь 484 м²
Этаж 4
Elefthere, Nea Peramos: ЗДАНИЕ для отеля на продажу с видом на море 484 кв.м на участке 400 …
$785,888
Оставить заявку
Отель 450 м² в Неа-Перамос, Греция
Отель 450 м²
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 12
Площадь 450 м²
Количество этажей 3
Продается отель площадью 450 кв.м в пригороде Кавалы. У объекта есть кондиционер, отоплени…
$3,00 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти