  2. Греция
  3. Неа-Перамос
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Вид на море

Квартиры с видом на море в Неа-Перамосе, Греция

квартиры-студии
3
однокомнатные
17
двухкомнатные
4
Квартира 2 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Квартира 2 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 2
Площадь 77 м²
Количество этажей 6
Продается квартира площадью 77 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Из окон от…
$288,866
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Квартира 3 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Квартира 3 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 1/2
Продается квартира площадью 52 кв.м в пригороде Кавалы. Квартира расположена на втором этаже…
$167,542
Квартира 2 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Квартира 2 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 2
Площадь 56 м²
Количество этажей 3
Продается квартира площадью 56 кв.м в пригороде Кавалы. Из окон открывается великолепный в…
$254,202
Квартира 5 комнат в Неа-Перамос, Греция
Квартира 5 комнат
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 5
Площадь 145 м²
Количество этажей 3
Продается квартира площадью 145 кв.м в пригороде Кавалы. Из окон открывается великолепный …
$543,068
