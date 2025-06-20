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Виллы с бассейном в Nea Palatia, Греция

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1 объект найдено
Вилла 5 комнат в Nea Palatia, Греция
Вилла 5 комнат
Nea Palatia, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 390 м²
Этаж -2/1
Продается 3-этажная вилла площадью 390 кв.м в Аттике. Подвал состоит из одной спальной комна…
$1,73 млн
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Grekodom Development
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