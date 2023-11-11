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Таунхаусы в Неа-Палатия, Греция

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5 объектов найдено
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Скала Оропу, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Скала Оропу, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 170 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 170 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…
€250,000
Таунхаус 3 спальни с furnishings в Скала Оропу, Греция
Таунхаус 3 спальни с furnishings
Скала Оропу, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 118 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 118 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
€190,000
Таунхаус 3 спальни с furnishings в Скала Оропу, Греция
Таунхаус 3 спальни с furnishings
Скала Оропу, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 118 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 118 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
€185,000
Таунхаус 3 спальни с furnishings в Неа-Палатия, Греция
Таунхаус 3 спальни с furnishings
Неа-Палатия, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 194 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 194 кв.м в Аттике на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€130,000
Таунхаус 3 спальни с furnishings в Неа-Палатия, Греция
Таунхаус 3 спальни с furnishings
Неа-Палатия, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 182 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 182 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
€130,000
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