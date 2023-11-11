Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Земельные участки
  4. Неа-Палатия

Земельные участки в Неа-Палатия, Греция

2 объекта найдено
Земельные участки 1 комната с furnishings в Маркопуло Оропу, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Маркопуло Оропу, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. в Аттике. На территории подведена вода, подв…
€120,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Скала Оропу, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Скала Оропу, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 92503 кв.м. в Аттике. На территории подвед…
€4,75 млн
Realting.com
Перейти